Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Россию за минувшие сутки прибыли более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 20 сентября информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Автобусы для отправки беженцев в ПВР

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили ив ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что днём ранее также сообщалось о прибытии в приграничную с Донбассом Ростовскую область более 15,5 тыс. мирных жителей Донбасса и бывш. УССР.