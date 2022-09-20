Баргузинский район, Бурятия, 20 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки возникло три лесных пожара. Леса горели на территориях Баргузинского и Хоринского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Yarregion.ru Лесной пожар

Причиной возгораний стали неосторожное обращение с огнём. В ликвидации очагов было задействовано 67 человек, а также девять единиц лесопожарной техники.

В результате лесной пожар в Хоринском районе удалось ликвидировать на площади 0,04 га.

«Продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Баргузинском районе. На утро 20 сентября в республике новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано», — добавили в ведомстве.