Рига, 20 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Правительство Латвии может установить потолок цен на энергоносители за неделю до выборов в сейм страны, которые состоятся 27 сентября. Об этом 19 сентября рассказал депутат латвийского сейма от фракции «Новое единство» Арвилс Ашераденс по итогам встречи партий правящей коалиции, его слова приводит издание «Latvijas Ziņas».

saeima.lv Сейм Латвии

По словам депутата, министр экономики республики Илзе Индриксоне представила на встрече подготовленные возглавляемым ею ведомством предложения о дополнительных механизмах поддержки жителей Латвии на фоне роста цен на природный газ, централизованное отопление и электроэнергию.

Также указывается, что такие меры, как считают латвийские власти, необходимы для латвийских предприятий, которые больше не могут ни завышать цени, ни сокращать продукцию. По словам Ашераденса, эти предложения будут рассмотрены сеймом Латвии на нынешней неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из результатов социологического опроса населения, проведенного исследовательским агентством SKDS, стало известно, что большинство граждан Латвии хочет, чтобы после выборов 1 октября 2022 года к власти пришли совершенно новые люди.