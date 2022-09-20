Йошкар-Ола, 20 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 сентября за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 1276 человек с начала эпидсезона. В их числе — 343 ребенка в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Годом ранее за аналогичный период от укусов клещей пострадал 1541 человек, в 2020 году — 1058 жителей республики.

В этом сезоне было зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом и один — клещевым вирусным энцефалитом среди взрослого населения.

За минувшую неделю от клещей пострадали восемь жителей республики, в том числе — два ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай сохраняется опасность присасывания клещей. За минувшую неделю нападениям подверглись 22 человека, в том числе десять детей в возрасте до 14 лет. Заболеваемость клещевыми инфекциями в республике выросла на 10,8%.

В частности, выросло число заболевших сибирским клещевым тифом — 140 против 114 в прошлом году. Ещё у девяти человек диагностирован клещевой энцефалит (15 — 2021 г.), у 19 — клещевой боррелиоз.

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