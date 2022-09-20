Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Представителем губернатора Свердловской области в Совете Федерации России станет первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Указ уже подписан. Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала», — цитирует департамент слова губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатора Свердловской области в Совете Федерации России представлял Эдуард Россель.