Пермь, 20 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Политтехнолог Дмитрий Логинов считает, что инициативы о проведении референдумов о вхождении ДНР и ЛНР состав России носят адекватный характер. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что половина территории ДНР до сих пор не освобождена. На Славянск-Краматорск выстроены серьёзные оборонительные рубежи ВСУ. Но тем не менее движение идёт, добровольцы, Народная милиция и ЧВК «выковыривают» нацистов из узлов обороны, освобождая Донбасс метр за метром.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

«На данный момент можно предполагать, что референдумы необходимо проводить поочередно — на территориях, полностью освобождённых в административных границах: Херсонщине и ЛНР, но и то со значительными оговорками, ликвидировав угрозу наступления ВСУ на эти территории. В перспективе проводить голосование возможно по остальным территориям разваливающейся [б. УССР], по мере их освобождения от режима киевской хунты. В целом задел правильный, а дальше только наши войска и воля руководства России будут решать исход СВО», — считает политтехнолог.

Напомним, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству республик с предложением провести референдумы о вхождении территорий в состав России. Такие же инициативы проявили в Запорожской и Херсонской областях.