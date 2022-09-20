Воронеж, , 09:51 — REGNUM Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Воронеж» продлён до 28 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации 20 сентября.

Международный аэропорт «Воронеж» Марина Каширская © ИА REGNUM

Всего ограничения на полёты продлены для 11 аэропортов городов юга и центра России. Помимо Воронежа, летать также нельзя из Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на полёты из перечисленных аэропортов Росавиация ввела с 24 февраля.