Самара, 20 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Более трех млрд рублей направлено из средств федерального бюджета на реализацию программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства региона.

Отмечается, что благодаря реализации программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» свыше 400 тысяч жителей области будут обеспечены качественной питьевой водой.

Сообщается, что в Самарской области намерены построить Ветлянский артезианский водозабор, осуществить реконструкцию водозабора и водопроводных сетей в селе Новый Буян Красноярского района. Эти объекты намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году. В регионе также намерены построить водозабор с водоводом в районном центре Елховка Елховского района, провести реконструкцию системы водоснабжения в селе Студенцы Хворостянского района, построить Падовский групповой водопровод в Пестравском районе. Эти объекты намерены сдать до конца 2024 года.

Отмечается, что глава Самарской областиДмитрий Азаров акцентировал внимание на то, что важно проработать вопрос о более активном участии в программе «Чистая вода» южных районов Самарской области. Кроме этого, Азаров поручил продумать организацию водоснабжения на территориях перспективной застройки.