Кишинёв, , 09:51 — REGNUM Кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Молдавии кредит в размере $300 млн, который нельзя потратить на российский газ. Об этом в эфире канала JurnalTV сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

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Он отметил, что деньги пока остаются у ЕБРР. Их можно будет потратить в случае прекращения поставок газа из РФ. В банке выбрали поставщиков, которым позволят участвовать тендерах.

«Уже состоялся предквалификационный процесс, в ходе которого были отобраны семь компаний, у которых ЕБРР согласен покупать газ. Концерн «Газпром» не входит в число тех семи компаний», — сказал Спыну.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что, несмотря на резкий рост стоимости российского газа для республики, дешевле, чем у Газпрома купить не получается.

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