Джидинский район, Бурятия, 20 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет житель города Среднеуральска Свердловской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Profitzone.ru Пирамида

По данным следствия, мужчина имел опыт участия в организациях, имеющих признаки финансовых пирамид, в 2018–2019 годах совершил пять мошенничеств, жертвами которых стали жители Улан-Удэ, Новосибирска, Арзамаса.

«Мужчина завладел денежными средствами в общей сумме 1,5 млн рублей путем обмана под видом инвестиционной деятельности, приобретения ценных бумаг, криптовалюты. Злоумышленник обещал вернуть заемные средства в кратчайшие сроки и с процентами за их использование», — отметили в ведомстве.

Затем он вошёл в сговор с жительницей Забайкалья, создал интернет-сайт, на котором пользователи могли «инвестировать» в заведомо несуществующие проекты. Для привлечения новых клиентов, часть от ранее полученных средств они возвращали вкладчикам в качестве якобы дивидендов.

Всего таким образом им удалось похитить у девяти человек, проживающих в Бурятии и других регионах 9,3 млн рублей. После задержания обвиняемый был заключён под стражу. Дело будет рассматриваться в Джидинском районном суде.