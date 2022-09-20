Москва, 20 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Госдума может запретить иностранным фондам проводить экологическую экспертизу на территории России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, инициатива обсуждается в комитете Госдумы по экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Если закон найдет поддержку, что проводить экологическую экспертизу не смогут осуществлять лица, не являющиеся гражданами России, организации и лица, включенные в реестр иноагентов, физлица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иноагентами, а также представители иностранных и международных организаций.

Согласно документу, экологическую экспертизу в стране смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором, уточняет «Интерфакс».

В Госдуме регулярно поднимался вопрос о деятельности иностранных экологических фондов, работающих в стране, в частности Гринпис и WWF.