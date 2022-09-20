Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Продуктовый рынок Санкт-Петербурга пополнится двумя новыми торговыми сетями. Одну из них планирует открыть бизнесмен Антон Георгиев, он поделился планами на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Полки полны продуктов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новая сеть продуктовых магазинов сделает ставку на качество товаров. Георгиев заявил, что к покупке будут предложены отечественные товары, сделанные по ГОСТу. Бизнесмен отметил, что у него уж есть 25-летний опыт производства натуральных продуктов.

«Между производителем и покупателем не будет посредника, так как владельцами магазинов станут сами производители, что даст возможность по конкурентным ценам предложить продукцию лучшего качества, это основная идея», — написал Георгиев.

Ещё одна сеть будет включать продажу продуктов в сегменте дисконта. «Доброцен», так называется сеть магазинов, принадлежит предпринимателю с Урала Вадиму Терещенко. Формат работы заключается в реализации товаров на паллетах и в коробках.

На данный момент «Доброцен» активно ищет помещения в Петербурге для открытия. По предварительным прогнозам, первые соглашения могут заключить уже в начале 2023 года.