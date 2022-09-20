Хабаровск, 20 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Хабаровском крае запустили в работу новый горно-обогатительный комплекс.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новый ГОК

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«Вместе с генеральным директором «Полиметалла» Виталием Несисом запустили новый горно-обогатительный комплекс на Кутынском золоторудном месторождении в Тугуро-Чумиканском районе. Первая продукция ГОКа, полученная на старте, — золотосеребряный цементат.⠀

Ожидается, что средний объём производства на новом предприятии составит более 3 тонн золота в год, а налоговые поступления в бюджет — порядка 1,2 млрд рублей.⠀

Освоение месторождения и возведение производственных объектов на Кутыне стало серьезным вызовом для компании. Работы велись в непростых погодных условиях, со сложной логистикой», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового рудника на алмазном месторождении Якутии на трубке «Мир» создаст в регионе более тысячи рабочих мест. Проект «Мир-Глубокий» начнут реализовывать в этом году. Общая сумма инвестиций составит свыше 120 млрд рублей.