Махачкала, , 09:47 — REGNUM В Дагестане попала под следствие воспитательница одного из частных детских садов в городе Махачкале. Женщину обвиняют в рукоприкладстве. По факту избиения ею одного из воспитанников возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Из подробностей расследования известно, что в одном из частных детских садов в городе Махачкале, в котором осуществляется уход и присмотр за детьми с особенностями развития, 24 августа 2022 года был зафиксирован факт жестокого обращения с пятилетним воспитанником. Воспитательница несколько раз умышленно нанесла удары по различным частям тела пятилетнего ребенка.

В настоящее время следствие изучает обстоятельства, при которых был совершено данное преступление, а также проверяет качество предоставляемых воспитательным учреждением услуг.

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