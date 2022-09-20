Севастополь, 20 сентября 2022, 09:46 — REGNUM Чем раньше состоится референдум о вхождении Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России, тем лучше. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что киевский режим в истерике пытается запугать жителей Донбасса и освобождённых территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественны палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям республик в просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.