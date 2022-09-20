Севастополь, 20 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Чем раньше состоится референдум о вхождении Луганской и Донецкой Народных Республик в состав России, тем лучше. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдёт — тем лучше! Люди и так ждали этого больше 8 лет…» — написал Развожаев.

Он подчеркнул, что киевский режим в истерике пытается запугать жителей Донбасса и освобождённых территорий.

«Но это всё бессмысленно. Люди просто хотят жить в мире. А [территории бывш. УССР] убивает людей ежедневно, каждый день демонстрируя людям, что давно отреклась от них. Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы — один народ!» — подчеркнул губернатор Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к руководителям республик в просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.