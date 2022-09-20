София, 20 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день Болгария испытывает дефицит основных лекарств, который может привести к кризису в медицинской отрасли страны. Об этом 20 сентября в эфире софийского телеканала БТВ заявил председатель болгарской Ассоциации владельцев аптек Николай Костов.

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По словам Костова, сложившаяся ситуация связана с резким сокращением поставок препаратов из Индии и Китая.

«Из-за правовых коллизий импорт медикаментов и их составляющих из этих стран сократился с 2020-го года на 80%, — резюмировал, в частности, он. — Мы [болгарские потребители] лишились регулярного пополнения запаса соответствующей продукции».

В то же время официальные болгарские источники сообщают о намерении местных фармацевтических фирм увеличить производство медпрепаратов.