Симферополь, 20 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Жители Донецкой и Луганской Народных республик связывают своё будущее с Россией, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

По его словам, находящиеся на передовой жители ДНР и ЛНР должны чувствовать, что защищают Родину.

«Вполне очевидно, что они готовы к принятию решения на референдуме, их выбор очевиден, — приводит слова Константинова РИА Новости. — Их будущее неразрывно связано с Россией. Это их инициатива, и ее нельзя сдерживать».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму. Ожидается, что оно будет сделано сегодня, 20 сентября.