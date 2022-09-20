Харьков, Украина, 20 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, говорящие по-английски, орудуют в городе Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Инструктор США в ВСУ

«В Купянске одни иностранные наёмники, которые говорят на английском. Эти люди вообще не испытывают никаких чувств, особенно жалости к людям», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, западная часть города Купянска занята силами киевского режима. Союзные силы, защищающие Донбасс, удерживают восток города. В Купянске киевские каратели выявляют и увозят жителей, сотрудничавших с Россией.

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