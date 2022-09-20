В Комсомольске-на-Амуре в ДТП пострадали четверо подростков
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП, виновником которого, предположительно, стал пьяный водитель, пострадали четверо подростков. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Авария произошла в 02:40 19 сентября в районе дома №93 Комсомольского шоссе.
По предварительным данным, молодой человек, который управлял автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Находившиеся в салоне машины подростки получили ушибы и переломы. Прокуратура в связи с произошедшим начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, на Западном обходе Перми вечером 19 сентября произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика.
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