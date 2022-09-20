Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП, виновником которого, предположительно, стал пьяный водитель, пострадали четверо подростков. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 02:40 19 сентября в районе дома №93 Комсомольского шоссе.

пресс-служба прокуратуры Хабаровского края «21-летний водитель Toyota Sprinter Carib, двигаясь со стороны ул. Попова в сторону ул. Амурской… не справился с управлением транспортного средства… и совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы различной степени тяжести».

По предварительным данным, молодой человек, который управлял автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Находившиеся в салоне машины подростки получили ушибы и переломы. Прокуратура в связи с произошедшим начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, на Западном обходе Перми вечером 19 сентября произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика.

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