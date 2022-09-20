Самара, 20 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Десять млрд рублей намерены направить из средств федерального бюджета на реализацию программы «оздоровления Волги» в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Волга

Вопрос участия области в федеральных программах по направлению экологии был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что эти средства будут распределены на ряд важных объектов. При этом работы на пяти объектах намерены завершить и ввести в эксплуатацию в 2023 году. Речь идет о реконструкции комплекса биологической доочистки сточных вод в Самаре производительностью 640,0 тысяч куб. метров в сутки, очистных сооружениях в Елховском районе, реконструкции очистных сооружений в селе Солнечная Поляна, проектировании и реконструкции очистных сооружений, строительстве дождевой канализации в Нефтегорске. Кроме этого в 2023 году планируют приступят к реализации проектов очистных сооружений в Безенчукском районе и Приволжье.

Сообщается, что помимо этого идет разработка проектов еще по трем новым объектам (строительство и реконструкция сетей дождевой канализации в поселке Управленческий (Коптев овраг) со строительством очистных сооружений дождевой канализации, реконструкция комплекса биологических очистных сооружений мощностью 40 тыс. куб. м в сутки в Чапаевске и строительство очистных сооружений дождевых сточных вод в Автозаводском районе города Тольятти).