Калуга, 20 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Калуге полицейскими задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в серии мошеннических действий в отношении пенсионеров. В частности, установлена возможная причастность мужчины к хищению более трёх миллионов рублей у девяти пожилых жителей, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40.мвд.рф Вещи, изъятые у подозреваемого в мошенничестве

Потерпевшим поступали звонки от якобы их родственников, которые сообщали о различных дорожных происшествиях, случившихся по их вине. После этого следовала история о том, что теперь в отношении них будут возбуждены уголовные дела, но есть возможность избежать ответственности, если оплатить компенсацию пострадавшей стороне. Для этого следовало передать деньги курьеру. Обеспокоенные калужане верили собеседникам и выполняли указанные им инструкции. Однако после ухода незнакомца пожилые люди дозванивались до своих родственников и узнавали, что в ДТП никто из них не попадал.

Личность курьера была установлена сотрудниками полиции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, после чего он был задержан. По версии правоохранителей, мужчина посредством мессенджера от третьих лиц получал адрес, по которому ему необходимо было подъехать за деньгами. Забрав у пенсионеров деньги, мошенник отправлял их так называемым «заказчикам» посредством банкомата, при этом оставляя себе часть денег в качестве вознаграждения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В отношении задержанного мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.