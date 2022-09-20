Донецк, 20 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:25 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 сентября город Сватово в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

Читайте также: ВСУ выпустили по городу Сватово в ЛНР ракеты HIMARS