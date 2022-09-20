Москва, , 09:40 — REGNUM Взятый в плен военнослужащий ВСУ заявил, что командование киевских боевиков не слушало их жалобы, ведя из на убой, и потому он хотел бы подать на него, а также на киевский террористический режим в суд. Видеозапись его рассказа 20 сентября обнародовало Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал пленный ВСУ, их подразделение отправили в Бахмут, куда они опоздали и прибывшие ранее них на эти позиции боевики заявил об отсутствии у них тяжёлого оружия.

Также он уточнил, что военные ВСУ сообщали командованию, что по ним ведут огонь из танков, однако их руководство заявляло, что это неправда, в то время, когда из 110 выведенных на поле боя бойцов подразделения назад возвращалось только около 40 человек, хотя никто из них, по его словам, воевать не хотел.

«У меня желание подать на правительство, на командование [ВСУ], на всех в суд. Как-то добиться, чтобы все знали правду», — заключил пленный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка и Минеральное в Донецкой Народной Республике.