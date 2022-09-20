Чебоксары, , 09:40 — REGNUM В Чувашии планируется предоставить льготы военнослужащим и членам их семей при посещении платных мероприятий в физкультурно-спортивных организациях. Соответствующий проект постановления разработало министерство спорта и физической культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Помещение для разминки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Проект разработан в целях государственной поддержки военнослужащих и «гвардейцев», которые участвуют в специальной военной операции на территориях Донбасса и б. УССР или ранее принимали в ней участие.

«Предлагается предусмотреть для военнослужащих и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей возможность льготного посещения платных мероприятий в физкультурно-спортивных организациях, находящихся в ведении Чувашской Республики», — говорится в проекте постановления.

Авторы проекта отмечает, что дополнительные республиканские средства не потребуются. Деньги предлагается предусмотреть в рамках государственного задания на выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы с населением.

Напомним, что дети добровольцев батальона связи «Атăл», который сформирован в Чувашии, будут бесплатно питаться в школах. Также это касается детей военнослужащих, погибших при защите Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии участники батальона «Атăл», сформированного для участия в спецоперации, получат из республиканского бюджета 300 тыс. в виде единовременной выплаты. Их детям-школьникам каждый месяц будут выплачивать по 2 тыс. рублей стипендии главы республики.

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