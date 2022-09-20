Пекин, , 09:39 — REGNUM Китай решительно выступил против того, чтобы некоторые западные страны, включая США, распространяли ложную информацию против других стран в политических целях и вмешивались во внутренние дела других стран под прикрытием прав человека, призвав к практике подлинного многостороннего подхода в ходе интерактивного диалога с Независимым экспертом по содействию демократическому и справедливому международному порядку на 51-й сессии Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает 20 сентября газета Global Times.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Многосторонность является ключевой концепцией нынешней международной системы и глобального порядка, а также эффективным способом поддержания мира и содействия развитию. Международное сообщество должно поддерживать и практиковать подлинный многосторонний подход, выступать против гегемонии и блоковой политики, а также против односторонних санкций и «юрисдикции с длинными руками», заявил представитель Китая.

Некоторые западные страны, включая США, фабрикуют и распространяют ложную информацию против других стран в политических целях, бессмысленно вмешиваются во внутренние дела других стран под видом защиты прав человека и злоупотребляют односторонними принудительными мерами, заявил представитель Китая. По словам представителя Китая, эта акция серьезно нарушает цели и принципы Устава ООН и подрывает многосторонность и международные правила, и международное сообщество должно совместно противостоять этой практике и тенденции политизации и инструментализации вопросов прав человека.

Китай выступил инициатором Глобальной инициативы в области безопасности, указав пути решения проблемы дефицита мира и дилеммы глобальной безопасности. Все государства должны заменить конфронтацию диалогом, принуждение консультациями, союзы партнерством, нулевую сумму беспроигрышным вариантом и претворить в жизнь принцип неделимой безопасности, а также сосредоточиться на законных интересах безопасности друг друга, чтобы продвигать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности, сказал представитель Китая.

Китай готов сотрудничать с другими странами в отстаивании общих ценностей мира, развития, равенства, справедливости, демократии и свободы, практиковать подлинный многосторонний подход и осуществлять Инициативы в области глобальной безопасности, а также строить сообщество с общим будущим для всего человечества.