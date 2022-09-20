Казань, , 09:44 — REGNUM Почти с тремя килограммами запрещенных веществ задержали 34-летнего жителя Нижегородской области сотрудники полиции в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Наркомания

Иномарку остановили для проверки документов. Пассажир сильно нервничал. При досмотре его рюкзака обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с шестью свёртками внутри. Исследование установило, что содержимое является наркотическим средством общей массой около 3 кг.

По словам задержанного, в интернете он увидел объявление о трудоустройстве перевозчиком наркотиков. Мужчина связался с оператором и обсудил все условия. В начале сентября он поехал в Московскую область, где по предоставленным координатам забрал оптовую партию запрещенных веществ. Затем с помощью сервиса поиска попутчиков он направился в Казань, где должен был сбыть через тайники-закладки наркотики.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 35-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь подозревают в сбыте наркотиков.

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