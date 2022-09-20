Москва, 20 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Второй общегородской субботник проходит сегодня, 20 апреля, в Москве. Его участники смогут не только помочь в благоустройстве города, но и посетить выступления кинологов и спортсменов, пройти экологический квест и попробовать себя в качестве ландшафтного дизайнера.

В. Иванов. В. И. Ленин на субботнике в Кремле

Городские службы приводят в порядок дворовые территории, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные пространства. Промываются фасады зданий и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры, проводятся и другие работы. Москвичи помогут прогрести газоны, обустроить цветочные клумбы, высадить деревья и кустарники.

Первый общегородской субботник состоялся в Москве 13 апреля, в нем приняли участие около 930 тысяч человек.