Джакарта, 20 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Правительство Индонезии приветствовало действия Организации Объединенных Наций (ООН) в рамках «Черноморской инициативы» по обеспечению поставок продовольствия и удобрений, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

На встрече с главой гуманитарной помощи ООН Мартином Гриффитсом в Нью-Йорке министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность реализации инициативы, особенно для того, чтобы помочь развивающимся странам обеспечить поставки продовольствия и удобрений для населения.

Помимо обсуждения реализации «Черноморской инициативы», стороны также обсудили гуманитарную помощь для Мьянмы. Стороны согласились с тем, что необходимая гуманитарная помощь будет получена всеми гражданами Мьянмы, которые в ней нуждаются, без какой-либо дискриминации. Глава МИД Индонезии и глава гуманитарной помощи ООН также договорились объединить усилия по оказанию гуманитарной помощи Мьянме со стороны АСЕАН и ООН.

Мартин Гриффитсом приветствовал роль Индонезии в развитии связей с учеными в Афганистане и поощрении прав женщин на образование в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия и Индонезия обязались расширять экономическое сотрудничество в преддверии встречи министров финансов в рамках будущего саммита G20.