Лондон, , 09:36 — REGNUM Президент США Джо Байден в Лондоне встретился с недовольной толпой. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На записи кортеж Байдена на одном из перекрёстков Лондона встреча толпа, скандирующая Let’s go Brandon («Вперёд, Брэндон!»).

Фраза закрепилась за Байденом после того, как в одном из телеэфиров в ходе трансляции автогонок журналистка расслышала в скандировании о президенте США фразу Let’s go Brandon.

На видео Джо Байден через окно лимузина смотрит на протестующих и машет им рукой.