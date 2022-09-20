Краснодар, 20 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропортах Анапы, Геленджика и Краснодара продлён ещё на неделю. Соответствующее решение принято Росавиацией, о чём сообщается на сайте ведомства 20 сентября.

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Воздушные гавани Кубани, кроме аэропорта Сочи, были закрыты с началом специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Режим ограничения полётов продлён до 28 сентября.

Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод.

Всего в России остаются временно закрытыми 11 аэропортов.

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