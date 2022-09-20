Кызыл, 20 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Туве по данным на утро 20 сентября ведутся работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади 1015 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Minleshoz. pnzreg.ru Лесной пожар

Одно возгорание площадью 2,5 га было зарегистрировано за последние сутки. Предварительно, его причиной стала гроза. Остальные три очага к настоящему времени локализованы.

Таким образом, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Тувы произошло 168 лесных на общей площади 16,1 тыс. га, в том числе на территориях заповедников «Азас» и «Убсунурская котловина».

«Предварительная причина возникновения лесных пожаров: человеческий фактор — 72 (42,9%); переход с земель иных категорий — 13 (7,7%); трансграничный пожар — 1 (0,6%); гроза — 82 (48,8%)», — добавили в ведомстве.

Добавим, что за аналогичный период прошлого года в республике было зарегистрировано 32 лесных пожара на общей площади 1066,60 га.