Красноярск, , 09:35 — REGNUM Прокуратура в Красноярске направила в суд уголовное дело об оставлении в опасности отцом своего двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в краевой прокуратуре, мальчик выпал из окна шестого этажа в Октябрьском районе города.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Установлено, что днём 25 июня 2022 года 29-летний пьяный мужчина уснул в своей квартире по улице Советской. Его двухлетний сын остался без присмотра. В кухне мальчик подставил под открытое окно стул, забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты шестого этажа на газон. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую травму груди, сотрясение, ссадины.

Комиссия по делам несовершеннолетних с участием прокуратуры приняла решение поставить семью на профилактический учёт. В течение шести месяцев с семьёй будет проводиться индивидуальная работа.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Омске трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна шестого этажа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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