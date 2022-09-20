Гатчина, Ленинградская область, 20 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием фуры и автомобиля ГИБДД, в результате которого один дорожный инспектор погиб, а второй получил тяжелые травмы, сообщили 20 сентября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

vk.com/dorinspb Смертельное ДТП под Гатчиной с участием ДПС

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло 19 сентября на участке автомобильной трассы Р-23 «Санкт-Петербург–Псков-Пустокша-Невель» в Гатчинском районе Ленинградской области. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем ДПС. В результате ДТП 25-летний инспектор ДПС, находившийся за рулем служебного автомобиля, скончался от полученных телесных повреждений. Его напарник в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

По данному факту начато предварительное расследование. Следователи выяснили, что 55-летний водитель фуры нарушил правила ПДД. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Подозреваемый задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. В ходе допроса он признал свою вину. Следствием подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Отметим, погибший работал в ОВД с 2018 года.