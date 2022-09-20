Дербент, Дагестан, 20 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Дагестане миновала угроза жизни для троих пострадавших от угарного газа в одном из кафе города Дербента. Их состояние, первоначально оцениваемое как критическое, врачам удалось стабилизировать. Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

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По его словам, в городскую больницу Дербента 19 сентября доставлены 12 взрослых и четверо подростков.

«Как сообщают в медучреждении, удалось стабилизировать состояние троих больных, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все поступившие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что причиной отравления людей, большинство из которых сотрудники кафе, «могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи».