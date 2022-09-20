Оренбург, 20 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания, военный пенсионер Владимир Фролов считает, что вопрос вхождения ЛНР и ДНР в состав России крайне затянулся. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя обращения Общественных палат к руководству республик с просьбой провести референдум.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Бывший политик отметил, что инициативу проявляли еще при экс-главе ДНР Александре Захарченко, чтобы остановить обстрел мирных жителей со стороны ВСУ и воссоединиться с экономикой России. Киев, поддерживаемый США и НАТО, не признает суверенитет ЛНР и ДНР. Против России последуют более жёсткие санкции.

В случае проведения референдума и желания жителей ДНР и ЛНР о вхождении в Россию, решение президента Владимира Путина и Государственной думы РФ о приеме их в Россию субъектам Российской Федерации может защитить население республик от ежедневных обстрелов Донецка, но не снимет угрозу войны на их территории.

«Принимая ДНР и ЛНР в состав России, власть и население в России должны понимать, что СВО перерастёт в полномасштабную войну с США, Западом и НАТО. Киев, поддерживаемый США, никогда не признает отторжение территорий [б. УССР]. Фактически Россия окончательно теряет [б. УССР] и создаёт на её территории анти-Россию с базами НАТО на её территории, приближает к своим границам войска недружественных стран, готовых к новой мировой войне. И несмотря на все последствия для России, вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России считаю крайне затянутым с 2014 года, что привело к необходимости начала СВО со стороны России», — резюмировал Владимир Фролов.