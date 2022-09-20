Симферополь, , 09:33 — REGNUM Проведение референдума о вхождении в состав России на территории ЛНР вселило бы уверенность в миллионы жителей территории бывш. УССР о надёжности и бескомпромиссности мер, которые принимает Россия. Об этом заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Считаю инициативу Общественной палаты ЛНР к главе ЛНР о немедленном проведении референдума в Республике архиважным и крайне своевременным. Промедление — смерти подобно! В условиях проведения СВО, эта мера вселила бы надежду и уверенность в миллионы граждан [территории бывш. УССР] о надёжности и бескомпромиссностям проводимых мер РФ. Мало того, она бы подтвердила своему народу, да и всему человечеству, стойкость и решительность своих решений», — считает Степан Кискин.

«Россия обязана проявить твердость и довести до конца начатое дело по искоренению фашизма, в противном случае коварный враг не закончит обстрелами российской территории, а будет, благодаря своим западным хозяевам, расширять и углублять изматывание российских ресурсов, территорий и народа. Идёт бескомпромиссная борьба на выживание в этом безжалостном буржуазном мире, а в нем всегда, как по законам джунглей, выживает сильнейший. У нас нет другого выбора, только как победить и мы победим. Дух русского народа всегда был на высоте. С нами правда и бог! Фашизм не пройдёт! Победа будет за нами!» — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 сентября, Общественная палата ЛНР, а затем и Общественная палата ДНР обратились к главам республики с просьбой о проведении немедленного референдума о вхождении в состав России.