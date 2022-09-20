Ижевск, 20 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Ремонтные работы на дорогах Ижевска продолжит другой подрядчик. Об этом сообщается в официальном паблике национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Удмуртии.

пресс-служба правительства Удмуртии Ремонт улицы Гагарина в Ижевске

В этом году в столице Удмуртии запланирован ремонт шести дорог, на пяти из них прежний подрядчик уже начал работы, однако, несмотря на благоприятные погодные условия, ни один объект пока не был сдан.

«Сроки выполнения работ по контракту до 14 октября. Но уже сейчас понятно, что с таким темпом выполнить работы вовремя не удастся», — говорится в сообщении.

Администрацией Ижевска принято решение о расторжении контракта с данным подрядчиком. В сообществе заверили, что в любом случае все запланированные объекты будут отремонтированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на территории Удмуртии по нацпроекту было приведено в нормативное состояние 111 объектов общей протяженностью 139,6 км. На этом было направлено 2,2 млрд рублей, в том числе 790 млн рублей — средства федерального бюджета.

В 2022 году планировалось отремонтировать 115 дорожных объектов в республике протяженностью около 131 км. На эти цели предусмотрено 2,8 млрд рублей, включая 1,17 млрд рублей — из федерального бюджета.