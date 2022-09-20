Псков, 20 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Еще троих военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, проводили в последний путь в Псковской области.

Melly95 Свечи

Как сообщил 20 сентября губернатор региона Михаил Ведерников, в борьбе с нацистами в ходе спецоперации по защите Донбасса погибли гвардии старший сержант Роман Порфирьев, гвардии рядовой Алексей Зарипов и сержант Кирилл Тимофеев.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Будем помнить и чтить. Вечная память», — написал глава Псковской области на своей странице в соцсети.