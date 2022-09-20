Ярославль, , 09:34 — REGNUM Ярославская полиция разыскивает эксгибициониста, который напугал жителей Заволжского и Ленинского районов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция

19 сентября ярославцы рассказали в социальных сетях, что в Тверицком бору столкнулись с голым мужчиной, который перегородил дорогу от железнодорожного полотна в сторону школы №50. Также его заметили лежащим в кустах около дома №44 по улице Чкалова.

«Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Заволжском районе, устанавливается личность мужчины, который может нуждаться в медпомощи», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По словам очевидцев, мужчине на вид около сорока лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения.

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