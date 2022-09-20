Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге завершилось голосование по отбору кандидатов в общественный штаб по вопросам реновации. Туда вошли 39 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Попасть в Общественный штаб хотел 261 человек, именно столько профайлов опубликовали во время голосования. Однако из всего массива желающих в штаб попали лишь 39 человек.

Кандидатов отбирали по районам. Больше всего голосов получили муниципальный депутат МО Новоизмайловское Александр Сосновских (783), глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова (778), глава муниципального образования №72 Павел Швец (697), пенсионерка Елена Маркова (658), техник-технолог «Ниссан Мануфэкчуринг групп Рус» Игорь Кленов (601), специалист в производственно-хозяйственной сфере Екатерина Гусева (600), журналист, депутат муниципального Совета МО «Гражданка» Вадим Сафонов (583), Денис Протас (552), учитель биологии и химии Татьяна Астахова (466), сотрудник ОАО «РЖД» Наталья Родкевич (443).

Отметим, что Общественный штаб должен собраться до конца сентября. Он будет участвовать в обсуждении вопросов реновации на всех этапах её осуществления. Напомним, что региональный закон о реновации, принятый в июне 2022 года, предложено изменить с учетом мнения жителей. Старт реновации отложен до 2024 года.

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