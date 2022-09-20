Екатеринбург, 20 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Идея провести референдумы о воссоединении ДНР и ЛНР с Россией является правильной и своевременной. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM военкор Андрей Гусельников, комментируя соответствующие обращения общественных палат ДНР и ЛНР к руководителям республик.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Когда жители освобождённых территорий в Донбассе спрашивали нас, военкоров, а что будет дальше с ними, какова будет судьба этих городов, посёлков — будут ли они в составе ЛНР и ДНР или войдут в состав России? — я всегда отвечал: «Как Вы решите». В России, несмотря на перегибы и «особенности» нашей демократии, она всё-таки есть, и последнее слово в самых важных вопросах всегда остаётся за народом. Поэтому то, что будет референдум, сомневаться не приходилось», — отметил военкор.

Он также добавил, что лично у него никогда не было сомнений и в том, какие результаты примерно будут. «Мы уже видели, как голосовали люди в 2014 году — под страхом репрессий, пряча в карманах бюллетени от СБУ. Тогда подавляющее большинство населения городов Донбасса проголосовало за «автономию», подразумевая при этом, конечно же, воссоединение с Россией», — напомнил военкор.

«Уверен, что такие же результаты будут и сейчас. Знаю, что вся инфраструктура для проведения выборов в ЛНР и ДНР почти готова. Вопрос был лишь в том, когда проводить референдум. Думаю, что в тот момент, когда республики подвергаются жесточайшим обстрелам, когда киевская власть показала, что она не воюет в режиме «армия против армии», а просто уничтожает население Донбасса, идея о проведении референдуема — самая правильная и своевременная», — резюмировал Андрей Гусельников.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководителям республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с идеей провести референдумы о вхождении территорий в состав России. Такие же инициативы прозвучали в Запорожской и Херсонской областях.