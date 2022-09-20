Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Вопрос о действиях, которые могли бы повлиять на отношения России и Индии, предложили рассмотреть американским парламентариям в исследовательской службе конгресса США. Доклад службы 20 сентября приводит RT.

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В материале уточняется, что нейтральное отношение индийской стороны к спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР «разочаровало и обескуражило многих экспертов из США и других стран», ожидавших, что власти Индии в этом вопросе займут «более принципиальную позицию».

Также указывается, что в то время, когда многие крупные экономики стран мира «всеми силами» пытаются достигнуть ограничения или сокращения своих торговых связей с Россией, Индия во много раз увеличила закупки энергоносителей и удобрений из РФ.

«Хотя масштабная торговля, которую Индия ведёт с Россией после февраля, не противоречит международным санкциям, данный факт породил сомнения касательно роли Индии в качестве партнёра США, в том числе касательно её роли в международном порядке, основанном на правилах», — указывается в докладе.

Кроме того, специалисты отмечают, что на фоне этого американские конгрессмены могли рассмотреть возможность принятия мер, как сдерживающего, так и мотивирующего характера, «стимулирующих Индию (и других партнёров США) сократить связи с Россией».

При этом в качестве одной из таких мер предлагается на законодательном уровне упростить продажу Индии оружия производства США или новое включение Нью-Дели во Всеобщую систему преференций — программу содействия торговле и развитию, откуда она была исключена в 2019 году.

Также рекомендуется обсудить возможность введения антииндийских санкций за покупку Нью-Дели вооружений у России, при этом, как считают специалисты, Конгресс США долен обсудить возможность изменения объёмов и структуры иностранной помощи, «чтобы подтолкнуть Нью-Дели сократить свою зависимость от Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что визит делегации Конгресса США в Армению был запланирован до того, как произошёл конфликт на границе с Азербайджаном.