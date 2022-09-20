Кишинёв, , 09:29 — REGNUM Главное, что удерживает Россию от прекращения поставок природного газа в Молдавию — необходимость обеспечивать топливом Приднестровье. Об этом 19 сентября в эфире телеканала TV8 заявил экс-директор Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии Виктор Парликов.

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«Молдавскую сторону это устраивает до сих пор, потому что все ожидают, что после 1 октября, после изменения формулы [расчёта], цена опустится меньше $1000, и мы пройдём эту зиму в «штатном режиме"», — сказал Парликов.

По его мнению, нельзя полностью исключать вариант прекращения Газпромом поставок. Тем не менее, эксперт считает, что этого не должно произойти в октябре, так как в этом месяце ещё не такое большое потребление газа.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал представить график выплаты исторического долга, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии уже сообщили, что и к этому сроку не проведут аудит, что может стать поводом для разрыва соглашения.

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