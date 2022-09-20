Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Если нынешний президент США Джо Байден не пойдет на выборы 2024 года, свою кандидатуру от Демократической партии, «вне всяких сомнений», выставит губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает издание The Wrap.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Ньюсом, который недавно бросил вызов республиканскому губернатору Флориды Рону Десантису в дебатах по поводу отправки республиканцем 50 мигрантов в элитное сообщество Мартас-Винъярд, планирует сделать заявление после промежуточных выборов, как только о своих намерениях сообщит нынешний президент.

«Никаких «если», «и» или «но». Он будет баллотироваться, если Байден этого не сделает», — заявил изданию один из ведущих калифорнийских сборщиков средств.

Губернатор, который баллотируется на переизбрание против республиканца Брайана Дале в Калифорнии, где сильны позиции демократов, и, как ожидается, легко победит, также запускал рекламу в Техасе, что стало насмешкой над губернатором Грегом Эбботтом по поводу законов об оружии в этом штате.

Тем не менее Байден интервью 18 сентября программе CBS «60 минут» сказал, что «слишком рано» объявлять о своих намерениях баллотироваться на второй срок.