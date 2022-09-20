Сеул, , 09:27 — REGNUM 23 сентября в Сеуле состоится 12-е заседание двустороннего руководящего комитета Южной Кореи и ОАЭ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

С южнокорейской стороны в заседании примет участие заместитель министра обороны Син Бом Чхоль, а со стороны ОАЭ — заместитель министра обороны Маттар Салем Али Аль Дахери.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями о ситуации с безопасностью и обсудят сотрудничество в ряде областей, включая информационную и кибербезопасность, образование, науку и технику.

В министерстве обороны Южной Кореи ожидают, что данная встреча позволит укрепить доверие и взаимовыгодное сотрудничество между ведомствами.