Барнаул, 20 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае за 8 месяцев 2022 года «кардиопакеты» уже получили 12 320 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 73 023 рецептам на сумму 151,1 млн. рублей, сообщает 20 сентября телеграм-канал минздрава региона.

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Работа ведется в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение»: создана система учета граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, кому были выполнены оартокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием. Сейчас в регистре состоят 11 253 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, при выписке из кардиологических отделений краевой клинической больницы и кардиодиспансера одновременно с выпиской региональные и федеральные льготники получают рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до 6 месяцев.

Ранее отмечалось, что ща 6 месяцев 2022 года «кардиопакеты» получили 8311 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 48 561 рецепту.

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