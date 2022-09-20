Симферополь, 20 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов для международного аэропорта «Симферополь» продлён до 28 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта 20 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь до 28 сентября 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — уточнили в пресс-службе.

Всего ограничения на полёты продлены для 11 аэропортов городов юга и центра России. Запрет был введён, как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля.