Москва, 20 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 28 сентября. Об этом 20 сентября сообщили в ведомстве.

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Самолёты временно не летают в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиаперевозки организованы через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

ИА REGNUM сообщало, Россия закрыла воздушное пространство на юге и в центральной части страны закрыла с 24 февраля 2022 года.

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