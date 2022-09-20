Лондон, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, прибыв в Нью-Йорк в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве главы правительства, признала, что торговая сделка между Великобританией и США, которая должна была компенсировать потери торговли с Европой после Brexit, в ближайшее время не предвидится, сообщает Financial Times.

Лиз Трасс (сс) U.S. Department of State

Сторонники Brexit настаивали на том, что выход из ЕС откроет путь к заключению соглашения о свободной торговле с США, которое затмит торговые сделки с такими странами, как Австралия или Новая Зеландия.

Однако президент США Джо Байден дал понять, что такая сделка не является приоритетной, и во время перелета из Лондона в Нью-Йорк Трасс признала, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

«В настоящее время переговоры с США не ведутся, и я не ожидаю, что они начнутся в краткосрочной или среднесрочной перспективе», — сказала Трасс журналистам по пути на Генеральную Ассамблею ООН.

Ее откровенное признание перед встречей с Байденом оставляет дыру в торговой стратегии правительства после Brexit.

Правительство экс-премьера Бориса Джонсона заменило торговое соглашение с ЕС, крупнейшим торговым партнером Великобритании, на более базовое соглашение, создавшее многочисленные барьеры.

Предполагалось, что Великобритания компенсирует европейские потери за счет заключения сделок с другими странами, таких как соглашение 2021 года с Австралией.

Трасс заявила, что в центре ее внимания — присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, а также торговые сделки с Индией и шестью странами Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Вот мои торговые приоритеты», — сказала Трасс.

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